Crno-beli u ovom meču nastavljaju borbu za drugo mesto, pošto Vojvodina ima dva boda više.

PARTIZAN - OFK BEOGRAD 1:1 (1:1)

Stadion u Humskoj

Sudija: Milan Stefanović

57.minut - Prekinuta je igra, Silue je šutnuo loptu ka Zdjelaru, pa je došlo do konflikta sa Dragojevićem. Malo odgurivanja, da bi ga napadač OFK Beograda na kraju ćušno po glavi. Rezultat svega: žuti i za Siluea i za Dragojevića.

51. minut - Velika prilika za OFK Beograd! Kardinalnu grešku napravio je Đurđević, napravio je dobru šansu OFK Beogradu koja je postala odlična. Silue je mogao da bira gde će da šutira i uradio je to nekontrolisano. Obrukao se.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45. minut - Poluvreme, nerešeno je.

42. minut - Partizan kontroliše utakmicu, ali je primetno da je opao tempo.

35. minut - Još jedna dobra akcija Partizana, kombinovali su Vukotić i Ugrešić, da bi Polter bio u šansi, ali je Balša Popović sprečio drugi gol.

30. minut - Veliku šansu je imao Vanja Dragojević, ali je promašio gol sa desetak metara.

22. minut - Posle ubačene lopte u kazneni prostor Partizana u vazdušnom duelu su bili Polter i Hord, Nemac je izgleda dirao loptu rukom. Traje VAR provera. Sudija Milan Stefanović je posle odgledanog snimka pokazao na "belu tačku". Bune se crno-beli, ali uzalud, Cvetković je već namestio loptu na 11 metara i pogodio.

16. minut - Novi dobar napad fudbalera Partizana. Vukotić je kombinovao sa Milovanovićem, koji je uposlio Poltera, ali Nemac nije pogodio mrežu. Samo korner za domaće, posle kojeg se OFK Beograd odbranio.

7. minut - Gooool! Partizan vodi, strelac je Vukotić! Sačekao je odbitak posle sudara Seka i golmana Popovića i lako poslao loptu u nebranjeni deo mreže.

4. minut - Prvi opasan napad Partizana, pretnja preko Seka, koji je probao da iskoristi prostor, sapleo ga je Momčilović, pa je Partizan dobio slobodan udarac, ali je ubacivanje Afrikanca bilo suviše jako za sve saigrače.

1.minut - Utakmica je počela.

18.57 - Ove sezone su se sastali dva puta i oba puta je slavio gost. Partizan je pobedio sa 2:0, dok je OFK trijumfovao u Humskoj sa 2:1.

18.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvenećen utakmici Superlige Srbije u kojoj se sastaju Partizan i OFK Beograd. Uz alo.rs pratite sva dešavanja sa stadiona u Humskoj.