Legenda hrvatskog fudbala i Hajduka iz Splita, nekadašnji fudbaler Ivo Bego preminuo je danas u 89. godini, preneli su mnogobrojni hrvatski mediji.

On je tokom deset godina igranja u klubu ostavio dubok trag u Hajduku iz Splita. Nastupao je za čuveni hrvatski klub od 1955. do 1965. godine, a u tom razdoblju je stigao do čak 253 nastupa i postigao je 14 golova.

Igrao je na poziciji centralnog beka, a navijači su ga zavoleli i zbog činjenice da je uvek ostavljao srce na terenu.

Generacije navijača pamte ga i kao jednog od simbola Hajduka iz Splita tog vremena, dok je njegovo ime ostalo trajno upisano u istoriji slavnog kluba.