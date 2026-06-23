Crvena zvezda je promenila trećeg rivala na pripremama u Austriji, a razlog je što je Slavija iz Praga otkazala meč za 3. jul.

Umesto češkog velikana, tog dana uoči povratka ekipe u Beograd, protivnik u kontrolnom meču biće austrijski bundesligaš Blau vajs.

Prvi test za crveno-bele bio je protiv srpskoligaša Jedinstvo Puteva na Zlatiboru, a premijernu utakmicu u Austriji odigraće protiv Amštetena 25. juna (17.30).

Za 29. jun zakazan je susret sa slovačkim šampionom Slovanom (17.30), dok je početak meča sa Blau vajsom 3. jula u 17.00.

Poslednji pripremni meč za Zvezdu je 12. jula u Rusiji, protiv šampiona Zenita.

Start prvenstva Srbije za Zvezdu je 18. jula, a četiri dana kasnije startovaće u kvalifikacijama za Ligu šampiona.