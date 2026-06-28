Novi član futsal kluba Crvena zvezda je jedan od najboljih igrača svetskog futsala - Mladen Kocić.

Popularni Cipi već dugi niz godina dominira futsal scenom i ne postoji čovek koji prati magičnu igru na petoparcu, a da ne zna za ime Mladen Kocić.

Iako je u poznim igračkim godinama (napuniće 38 ove godine), Kocić je i dalje među najboljim futsalerima u Srbiji, te su se klubovi sa šampionskim ambicijama borili za njegov potpis. Želeli su ga i Zvezda i Partizan, ali su crveno-beli odneli pobedu protiv večitog rivala i jasno su potvrdili da se u elitu vraćaju u velikom stilu.

Mladen Kocić je karijeru počeo u rodnom Nišu, igrao je i za slavni Ekonomac sa kojim je osvojio sve što se može osvojiti na domaćoj sceni, u Hrvatskoj je dominirao sa Nacionalom iz Zagreba, stigao je do titule i u Rusiji gde je nastupao za Tjumen, a imao je epizodu i u Češkoj.

Nastupao je i za Loznicu, FON Banjicu i Novi Pazar, a u Zvezdu stiže iz Vinter Sporta gde je imao poslednji angažman.

Što se reprezentativne karijere tiče, Mladen Kocić je dugo bio jedan od nosilaca igre Srbije. Za nacionalni tim nastupao je dugi niz godina, a njegove partije iz Beogradske Arene kada je Srbija stigla do četvrtog mesta na Evropskom prvenstvu, i dan danas se prepričavaju.

Popularni Cipi peto je pojačanje Crvene zvezde ove sezone. Uprava kluba sa Marakane već je dovela iskusnog Aleksandra Pavlovića, zatim golmana Marka Đurića, kao i tandem perspektivnih i mladih futsalera - Nikolu Lazarevića i Nikolu Polića.

Podsetimo, Crvena zvezda se vratila u prvu ligu i to posle baraž mečeva u kojima je bila bolja od Hrama, a naredne sezone ćemo po prvi put večiti derbi gledati u elitnom rangu srpskog futsala jer se tu plasirao i Partizan.