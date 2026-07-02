Estrela Amadora je od Crvene zvezde otkupila Stefana Lekovića koji je sa tamošnjim prvoligašem oročio saradnju na tri sezone.

Tako je Zvezda iz Amadore na 250.000 evra, koliko je platila za šestomesečnu pozajmicu, dodala još 1.000.000 evra, koliko će na račun srpskog šampiona uplatili u ratama, navode portugalski mediji.

Leković je u drugom delu prošle sezone odigrao devet utakmica za Estrelu u Primeiri, svaku kao starter, i postigao dva gola. Oba u poslednjem kolu protiv Brage, donevši svom timu bod koji se ispostavio ključnim u borbi za opstanak.

Kapiten mlade reprezentacije Srbije ponikao je u Crvenoj zvezdi za koju je odigrao 38 nastupa, ali nikada nije uspeo da se izbori za ulogu startera. Pored crveno-belih, nastupao je još za njihovu filijalu Grafičar, Viljareal (mahom za njegov drugi tim) i Moncu.