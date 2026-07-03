Zlatni Orlić i nekadašnji napadač Atletiko Madrida – Ivan Šaponjić, blizu je novog angažmana.

Kako saznaje "Meridiansport", Ivan Šaponjić bi uskoro trebalo da se preseli u Vijetnam, gde će ukoliko sve protekne po planu prema informacijama našeg portala potpisati za SHB Da Nang.

Đak Partizana, sa kojim je osvojio titulu i Kup Srbije, ostvariće prvo iskustvo van granica Starog kontinenta.

Da Nang je klub sa velikom tradicijom u ovoj azijskoj zemlji, s obzirom na to da je u svojoj bogatoj istoriji osvojio tri trofeja namenjana prvaku države, Kup i Superkup Vijetnama.

Zanimljivo, napad Da Nanga minule sezone predvodio je nekada najbolji strelac Superlige Srbije, Milan Makarić, koji je ovog leta prešao u redove Hai Phonga.