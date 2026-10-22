Vasilije Kostov, fudbaler Crvene zvezde, bio je jedan od zapaženijih aktera susreta njegovog tima i Kopenhagena u Ligi konferencije, koji je završen bez pobednika (2:2).

Mladi vezista je postigao prelep pogodak na kraju prvog poluvremena za preokret Zvezde.

- Kada sam šutnuo, video sam da ide ka golu, ali nisam video da je ušla. Samo sam krenuo da se radujem, na kraju je ušla - rekao je Kostov.

Otkrio je i šta je bio najveći izazov na ovom susretu.

- Najteže je bilo da u presingu izlazimo gore. Mi smo stajali sa dvojicom, oni sa trojicom. Lako su iznosili loptu. U drugom poluvremenu nismo imali grešaka, uradili smo šta je do nas - dodao je Kostov.

Nedostajala je realizacija ispred gola rivala.

- Mogli smo u dosta navrata da postignemo i treći pogodak i da utakmicu privedemo kraju. Nismo imali dovoljno samopouzdanja, ali mislim da će to u narednim utakmicama da se promeni.