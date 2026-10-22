Borac je na najbolji način preboleo poraz od Panatinaikosa iz prvog kola i stigao do prvih i veoma značajnih bodova.

KuPS je bio autsajder u ovom duelu i nije uspeo da zapreti rivalu, koji je rutinski stigao do trijumfa.

Borac je tokom čitavog susreta dominirao, naročito u prvom delu, a pravo je čudo da nisu postigli više golova.

Uputili su ukupno 24 šuta ka golu rivala, od čega je 12 išlo u okvir, te gosti mogu biti i sreći krajnjim ishodom.

Domaće je u prednost doveo Stefan Savić u 29. minutu. čime je skinuo veliki teret sa pleća svom timu.

U 50. minutu je Matej Deket postigao novi gol za Banjalučane i praktično rešio pitanje pobednika.

Do kraja susreta su domaći sačuvali mrežu i rutinski priveli meč kraju.

Borac u narednom kolu gostuje kod Mjelbija, dok će KuPS dočekati Gent.