Fudbaleri Partizana poraženi su od Čukaričkog na svom terenu u meču 13. kola Superlige Srbije.

Golovima Milana Đokovića "brđani" su došli do velika tri boda i ostavili Partizan daleko od plej-of zone.

Međutim, trijumf ekipe sa Banovog brda mogao je da bude i ubedljiviji da su iz izglednih pozicija gosti pogađali mrežu. Dugo će se pričati i promašaju Đorđa Jovanovića, nekadašnjeg napadača Partizana koji je sa svega tri metra propustio šansu da donese prednost Čukaričkom na 0:0.

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