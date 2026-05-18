Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u prvom meču polufinala ABA lige u "Beogradskoj areni".

Meč se igra od 20 časova, a možete ga pratiti putem našeg portala:

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA (92:82)

Partizan: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates

Crvena zvezda: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke

Četvrta četvrtina:

38. minut - Nastavlja seriju Nvora, njegov 28 poen, potom, ponovo Batler pogađa pod faulom (92:82)

37. minut - Fauliran je Karlik Džons, stao je na liniju penala, precizan je oba puta (90:74)

36. minut - Pogodili su crveno-beli sa linije penala (88:74)

35. minut - Jako bitni poeni za Partizan, pogodio je Sterling Braun (86:72)

34. minut - Vezao je Batler pet poena, pa Penjaroja mora da traži tajm-aut (84:70)

33. minut - Vašington pogađa trojku! Njegovih 20 poena! (84:65)

32. minut - Pogađa Kalinić prvu trojku na utakmici, potom i poeni Arijana Lakića (81:64)

Treća četvrtina:

30. minut - Vašington je pogodio u poslednjim sekundama treće deonice i Partizan pred poslednju četvrtinu ima čak 19 poena prednosti (78:59)

29. minut - Ovacije Partizana za sjanog Nika Kalatesa, pogodio je i dodatno bacanje (74:59)

28. minut - Konačno, pogađa Džared Batler, a onda i trojka Arijana Lakića! Ponovo Kalates! Crno-beli idu na +12 (71:59)

27. minut - Prazan hod u ovim trenucima i za jedn e i za druge, niko ne može da pogodi...

26. minut - Sjajni Nik Kalates po ko zna koji put asistira maestralno za Džekirija, ovaj lagano zakucava za +9 (66:57)

25. minut - Nije uspeo Bruno Fernando da uputi loptu ka košu, isteklo je vreme za napad, ali je neko sa klupe Crvene zvezde dobio tehničku, međutim, to nije iskoristio Sterling Braun, promašio je sloobodno bacanje (64:57)

24. minut - Zakucava Bruno Fernando uz dodatno slobodno bacanje, a onda ponovo ista sitaucija, samo što je sada pod faulom pogodio Sterling Braun! (64:55)

23. minut - Smanjuje Zvezda na -3 (58:55)

22. minut - Šesta trojka za Partizan, a prva za Sterlinga Brauna, a onda fenomenalni Nvora pogađa trojku (58:53)

21. minut - Moneke otvara poenima drugo poluvreme, potom i trojka Isaka Bonge (55:48)

Druga četvrtina:

20. minut - Poslednji minut je u toku, Zvezda nije iskoristila svoje prilike, a onda se Bruno Fernando nekako snašao i pogodio preko Ebuke Izundua (52:46)

19. minut - Nvora odličan večeras, samo dva promašaja iz igre, pogodio je uz faul, Zvezda nije iskortistila napad da možda i povede, a onda u kontri pogađa Karlik Džons, pa je iznudio i faul u napadu (50:46)

18. minut - Raspoložen je u redovima Crvene zvezde Džordan Nvora, njegov 14. poen (46:42)

17. minut - Snašao se nekako Izundu, a onda se snašao Sterling Braun i pogodio sa poludistance (46:40)

16. minut - Smanjuje Zvezda na -5, izuzetno efikasna košarka u Areni, ide i trojka Pokuševskog (43:35)

15. minut - Crno-beli idu na devet poena prednosti posle novih poena sa linije penala i to preko Vašingtona, koji je, za sada, najraspoloženiji, pa trojka Tajsona Kartera na drugoj strani (39:33)

14. minut - Fauliran je Batler, precizan je oba puta (35:30)

13. minut - Vašington prolazi kao brzi voz, pogađa, pa Obradović mora da reaguje, posle tajm-auta pogodio je Izundu (35:28)

12. minut - Džekiri je fauliran pod košem, ponovo je polovičan, na drugom kraju terena, Batler je poentirao, Vašington ubacuje trojku, pa vraća Dobrić istom merom (31:26)

11. minut - Arijan Lakić otvara drugu deonicu poenima (27:19)

Prva četvrtina:

10. minut - Sjajan prodor Vašingtona i poeni za +6, ali, vrlo brzo, Bolomboj pogađa levom rukom, međutim, crno-beli idu na +7, ipak, na kraju prve deonice, +6 za Partizan (25:19)

9. minut - Nije pogodio Džekiri pod faulom, fenomenalan pas Kalatesa, stao je na liniju penala i pogodio jedno od dva bacanja (20:16)

7. minut - Nova trojka za crno-bele, 3/6 ih ima Partizan, ali, uzvraća Nvora trojkom (17:16)

6. minut - Raspoložen je večeras Nvora, a na drugoj strani uspeo je nekako da uhvati loptu pod košem Osetkovski i da pogodi (14:13)

5. minut - Još jedna trojka za Partizan, a pogodio je Karlik Džons! Na drugoj strani, Semi Odželej precizan (12:11)

4. minut - Postiže poene i Nikola Kalinić, zatim, novi pogodak za Džordana Nvoru (9:9)

3. minut - Nvora na polaganje, a onda i trojka Dilana Osetkovskog (5:5)

2.minut - Lak prodor Sterlinga Brauna i prvi poeni na utakmici, ali, odmah stiže i trojka Tajsona Kartera (2:3)

20.01 - Kao po običaju, intonirana je himna Partizana, a sada nas očekuje pravi spektakl

19.22 - Velike vesti za Crvenu zvezdu pred derbi! Važan igrač će biti u sastavu, a više o tome OVDE.

18.37 - Poznato je da će Zvezda u drugom meču dočekati Partizan u hali "Aleksandar Nikolić"

18.33 - Crno-beli su u 1/4 finalu pobedili Bosnu, dok su crveno-beli ostvarili trijumf nad Cedevita Olimpijom

18.25 - Serija se igra na tri pobede, a onaj ko večeras pobedi će imati meč loptu u četvrtak.

18.00 - Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u prvom meču polufinala ABA lige. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz "Beogradske arene".