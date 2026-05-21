Partizan je kao gost u drugoj utakmici polufinala pobedio Crvenu zvezdu sa 89:78 i sa 2:0 u seriji izbacio večitog rivala.

Katastrofalno je odigrala Crvena zvezda ovaj meč i praktično je već na poluvremenu bilo rešeno pitanje pobednika. Ma šta crveno-beli uradili na završnom turniru KLS-a, ovo je za njih katastrofalna sezona. U Evroligi su opet ostali bez plej-ofa, a ni na Jadranu neće igrati finale. Sa druge strane, "parni valjak" je značajno popravio utisak i biće u prilici da brani trofej ABA lige.

Bruno Fernando je sa 19 poena i šest skokova predvodio Partizan ka pobedi, Dilan Osetkovski je dao 17 poena (trojke 3/4),a Sterling Braun 16. Karlik Džons je dao devet poena uz osam asistencija.



Džordan Nvora i Džoel Bolomboj su dali po 12 poena za Zvezdu, a 10 je dao Džared Batler.

Partizan je mnogo bolje otvorio meč, vodio je 28:16 posle prve deonice i već tad se naslućivalo da Zvezda neće moći da se vrati u meč. Na poluvremenu je bilo 49:33. Zvezda je drugo poluvreme otvorila serijom 5:0, ali je Partizan odbio taj napad. Posle 30 minuta igre bilo je 67:53.

Dva minuta pre kraja meča Zvezda je prišla na minus 10 - 86:76, ali je Braun u narednom napadu dao trojku i tako rešio pitanje pobednika.

Protivnik Partizanu u finalu biće pobednik meča Dubai - Budućnost. Dubai je danas u prvom meču serije ubedljivo slavio rezultatom 104:90.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 78:89 (16:28, 17:21, 20:18, 25:22)

Hala: Aleksandar Nikolić

Sudije: Saša Pukl, Sašo Petek, Igor Dragojević

Crvena zvezda: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke

Partizan: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates

Četvrta četvrtina:

40. minut - Kraj! Partizan je u finalu ABA lige. Katastrofa Crvene zvezde!

39. minut - Trojka Brauna kojom stavlja tačku na ovo polufinale.

38. minut - Davidovac dolazi do lakih poena, a onda i krade loptu, Bolomboj stiže do lakih poena.

37. minut - Braun promašuje polaganje. Bolomboj promašuje oba bacanja. Kalates ide do kraja i pogađa. Gube loptu košarkaši Zvezde.

36. minut - Nesportski faul Bruna Fernanda i to u napadu! Trojka Nvore, Zvezda na -12, do kraja još četiri minuta.

35. minut - Bruno zakucava, a Kalinić promašuje zicer.

34. minut - Još jedna trojka za Partizan, vraća Kalinić.

33. minut - Bruno Fernando se poigrava sa odbranom Zvezde. Trojka Nvore. Ništa ne mogu da odbrane košarkaši Zvezde.

32. minut - Ebuka Izundu daje veštačko disanje Zvezdi.

31. minut - Trojka Sterlinga Brauna na startu četvrte četvrtine. Batler ne uspeva da vrati.

Treća četvrtina:

30. minut - Trojka Kalinića, kraj treće deonice, Partizan vodi 67:53.

29. minut - Batler lako rešava odbranu Partizana i poentira. Trojka Karlika u poslednjoj sekundi napada!

28. minut - Batler krade loptu i stiže do lakih poena. Vašington pogađa oba bacanja. Trojka za Zvezdu. Džekiri uzima težak šut i pogađa za dva.

27. minut - Osetkovski je pogodio oba penala, Partizan na +20! Sada je i Batler izblokran, gube loptu košarkaši Partizana.

26. minut - Konačno dobra odbrana Zvezde, greši Kalates. Mekintajer je izblokiran, Vašington zakucava u kontri.

25. minut - Nvora je izblokiran. Zvezda je u nokdaunu, a vremena je sve manje. Mekintajer kažnjava lošu komunikaciju u odbrani košarkaša Partizana.

24. minut - Dobrić nije uspeo da vrati trojku, veliki promašaj. Agonija Crvene zvezde se nastavlja.

23. minut - Strpljiv napad Partizana, Bruno zakucava. Moneke gubi loptu. Sterling Braun pogađa trojku iz teške pozicije.

22. minut - Mekintajer ide do kraja i pogađa. Braun promašuje otvorenu trojku. Nvora ne pogađa za dva.

21. minut - Trojka Monekea na startu drugog poluvremena. Greši Sterling Braun.

Druga četvrtina:

20. minut - Poluvreme, Partizan vodi 49:33!

19. minut - Pogađa Dobrić za dva.

18. minut - Pogađa Karlik iz teške pozicije. Odželej je iznudio dva slobodna bacanj, pogodio je oba. Užasna odbrana Zvezde, Pokuševski je ostao sam na šutu za tri i pogodio.

17. minut - Bolomboj nekako uspeva da poentira posle ofanzivnog skoka. Fernando opet polovičan sa linije penala. Trojka Odželeja.

16. minut - Bonga pogađa za dva u poslednjoj sekundi napada.

15. minut - Trojka Brauna, agonija Zvezde. Nova izgubljena lopta za crveno-bele.

14. minut - Raste prednost Partizana posle koša Džekirija. Mekintajer promašuje za tri.

13. minut - Promašuje Vašington. Mekintajer ide do kraja i pogađa uz faul. Sjajan prodor Karlika Džonsa.

12. minut - Mekintajer promašuje oba bacanja. Ni Nvora ne uspeva da pogodi.

11. minut - Nastavlja Zvezda da srlja, Džekiri stiže do poena.

Prva četvrtina:

10. minut - Trojka Pokuševskog, Partizan ima dvocifrenu prednost. Karter dolazi do prvih poena. Trojka Vašingtona, Partizan vodi 28:16.

9. minut - Nova trojka Osetkovskog, Odželej pravi faul u napadu. Džekiri dolazi do poena, Partizan je na +8. Kalinić promašuje novu trojku.

8. minut - Odželej pogađa oba slobodna bacanja. Trojka Kalatesa. Karter ne uspeva da vrati.

7. minut - Vašington promašuje otvorenu trojku. Sada obostrana tehnička za trenere! Žalili su se na jednu situaciju, odnosno faul Kalatesa nad Kalinićem.

6. minut - Bruno Fernando prekida seriju Zvezde. Rezultat je 12:12, idemo na TV tajm-aut.

5. minut - Moneke ide do kraja i pogađa pod faulom.

4. minut - Evo prvog koša iz igre za Zvezdu, trojka Bolomboja. Vraća Osetkovski. Nova trojka Bolomboja!

3. minut - Prve čarke na parketu, Mekintajera i Brauna! Plej Crvene zvezde je išao pravo u meso šuteru Partizan Mozzart Beta i onda su morale da reaguju sudije. Okupili su se tu i igrači dva tima, bilo je tu razmene reči. Svirale su obostranu tehničku, da odmah smire strasti.

2. minut - Sterling Braun promašuje otvorenu trojku. Na drugoj strani novi loš napad Zvezde. Fernando polovičan sa linije penala. I Moneke pogađa samo jedno bacanje.

1.minut - Odlična akcija košarkaša Partizana u prvom napadu, zakucava Bruno Fernando. Mekintajer je izblokiran, a onda Dobrić promašuje dve trojke.

18.15 - Što se tiče sudijske trojke, nju će u hali "Aleksandar Nikolić" činiti Saša Pukl, Sašo Petek i Igor Dragojević.

18.13 - Crno-beli su objavili da će u drugom polufinalnom meču nastupiti u istom sastavu, znači bez Marija Nakića i Šejka Miltona, dok u Crvenoj zvezdi verovatno nećemo videti Stefana Miljenovića.

18.11 - Prvi meč pripao je Partizanu rezultatom 100:94. Crno-beli tokom ove sezone imaju izraženu prednost u međusobnim okršajima, pošto su slavili u četiri od ukupno pet odigranih duela.

18.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen drugoj utakmici polufinala ABA lige u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Partizan.