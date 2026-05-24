Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida igraju finale Evrolige u Atini.

Olimpijakos - Real Madrid (86:80)

Dvorana: "OAKA"

Sudije: Sreten Radović, Robert Lotermozer, Oleg Latiševs

Olimpijakos: Vokap, Vord, Vezenkov, Papanikolau, Dorsi, Piters, Milutinov, Džozef, Hol, Mekisik, Džons, Furnije.

Real Madrid: Lajls, Kramer, Abalde, Kampaco, Okeke, Proćida, Hezonja, Maledon, Almansa, Dek, Ljulj, Feliz.

Četvrta četvrtina:

39. minut - Pogađa Vezenkov oba slobodna bacanja! (84:80)

38. minut - Gabrijel Dek pogađa, pa se tako Real i dalje ne predaje, neverovatni Hezonja za tri! (80:80)

37. minut - Ide Furnije do kraja! Kaznio je lošu odbranu Reala (76:73)

36. minut - Vezenkov nije oklevao i pogodio za tri! Feliz pogađa uz faul! (74:73)

35. minut - Sjajni Mario Hezonja ide do kraja i pogađa! (70:71)

34. minut - Jedno je omašio, ali drugo bacanje pogodio Maledon (68:69)

33. minut - Ali, uzvraća i Real trojkom preko Maledona! (67:68)

32. minut - Nova trojka Olimpijakosa za totalni preokret (67:65)

31. minut - Važna trojka Furnijea! (64:65)

Treća četvrtina:

30. minut - Hezonja je ponovo na liniji penala, ovoga puta je pogodio oba penala (59:63)

29. minut - Na liniji penala je Mario Hezonja, polovičan je (59:61)

28. minut - Vokap ne dozvoljava da se Madriđani odlepe, samo je -2 (58:60)

27. minut - Nastavlja se serija Reala, ljut je Barcokas, mora brzo da reaguje! (54:60)

26. minut - Feliz za +4 gostiju! (54:58)

25. minut - Trojka Hezonje! Prilazi Real na -3 (54:53)

24. minut - Kampaco je na liniji penala, precizan je (52:50)

23. minut - Hezonja pogađa dvojku, pa onda trojka Abaldea za potpuno izjednačenje u finalu! (49:49)

21. minut - Mekksik otvara poenima drugo poluvreme (49:44)

Druga četvrtina:

20. minut - Nerešeno je, potpuna ludnica u Atini! Ali, sa blagom prednošću Olimpijakos ide na odmor! (46:44)

19. minut - Zapalio se Furnije, igra sjajno u ovim trenucima, međutim Trej Lajls (44:42)

18. minut - Alek Piters je nastavio seriju Olimpijakosa, pa je sada nerešeno, a onda ponovo Furnije za totalni preokret! (38:36)

17. minut - Furnije je precizan sa linije penala, prilazi Olimpijakos na samo -2 (34:36)

15. minut - Šesti poen Feliza, njegova treća dvojka, ima 3/3 (28:33)

14. minut - Poeni za Tajsona Varda (28:31)

13. minut - Kori Džozef pogađa dvojku, potom novi poeni za grčki tim, prilazi Olimpijakos na samo -4, pa tako mora da reaguje Skariolo (25:29)

11.minut - Abalde drugi kvartal otvara poenima za Madriđane i to trojkom (19:29)

Prva četvrtina:

10. minut - Hol ubacuje neko tu loptu u koš Reala, u poslednjoj sekundi prve deonice je promašio Feliz (19:26)

9. minut - Feliz je zaslužan za nove poene Reala (17:26)

8.minut - Trojka Reala preko Hezonje, a na drugoj strani pogađa Vard (17:22)

7. minut - Odbio je malo nalet Olimpijakosa Real i ponovo se "odlepio" na +7 (13:20)

6. minut - Konsolidovao je redove Olimpijakos, prilaze samo na -3 (12:15)

5. minut - Fauliran je Saša Vezenkov! Imaće i dodatno slobodno bacanje koje je realizovao (6:15)

4. minut - Nova trojka Treja Lajlsa! Loš početak Olimpijakosa u finalu (3:12)

3.minut - Nastavlja se serija Reala, Madriđani vode, Lajls je pogodio trojku! (1:9)

2.minut - Bolji početak Reala (0:4)

1.minut - Počeo je spektakl u dvorani "OAKA"

19.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču finala Evrolige između Olimpijakosa i Real Madrida.