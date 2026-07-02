Trent Frejzer karijeru nastavlja u Valensiji, pošto je španski evroligaš postigao dogovor sa američkim plejmejkerom, prenose tamošnji mediji. Očekuje se da će 27-godišnji košarkaš uskoro i zvanično staviti potpis na ugovor sa klubom.

Frejzer u Valensiju dolazi iz Zenita iz Sankt Peterburga, gde je pružao odlične partije i bio jedan od ključnih igrača ruskog tima. Tokom prethodne sezone prosečno je beležio 12,8 poena, 2,0 skoka i 5,2 asistencije po utakmici, uz 40 odsto šuta iz igre.

Amerikanac je evropsku karijeru započeo u FMP-u, gde je skrenuo pažnju odličnim igrama, nakon čega je prešao u Zenit. Tokom boravka u Rusiji osvojio je nacionalni Kup i Superkup, dok je dva puta proglašen za MVP završnog turnira Kupa, a poneo je i priznanje za najkorisnijeg igrača VTB Ol-star utakmice.