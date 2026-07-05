Partizan i Crvena zvezda se ne utrkuju samo za pobede i titule. U poslednje vreme, naročito u košarci, večiti su konkurentni i vode žestoku borbu na transfer-pijaci kada je reč o dovođenju igrača.

Sudeći prema pisanju medija, italijanski reprezentativac Alesandro Pajola mogao bi dodatno da podgreje rivalstvo beogradskih klubova na tom frontu, jer je interesantan i crveno i crno-belima. Prvo su Pajolu selili na Mali Kalemegdan nakon što se rastao sa Virtusom, a pošto je njegov prijatelj i bivši saigrač Miloš Teodosić zaseo u fotelju sportskog direktora. Ali, nezvanično, Zvezda je demantovala glasine da želi iskusnog beka.

Sada je, kako prenosi „Basketball Sphere“, za Alesandra Pajolu zainteresovan i Partizan. Pomenuti medij dodaje da je u igri plata od 1,2 miliona evra.

- Primarni razlog zbog kojeg se u priči pojavio i Partizan jeste trener Đoan Penjaroja, koji izuzetno ceni Pajolu kao igrača i smatra da bi njegov stil igre mogao biti od velikog značaja za crno-beli tim, a jasno je da svaka ekipa treba takvog pojedinca u takmičenju kao što je Evroliga – piše „Basketball Sphere“.