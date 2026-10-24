Džudisti Crvene zvezde ispisali su novu stranicu sportske istorije osvajanjem trećeg uzastopnog i petog ukupno zvanja viceprvaka Lige šampiona čiji je domaćin ove sezone Pariz.

U velikom finalu aktuelni prvaci najjačeg klupskog takmičenja francuski Pari Sent Žermen opet je snage odmerio sa Crvenom zvezdom.

Srpski trofejni klub bio je na korak do titule. Ipak sportska sreća im nije bila naklonjena ni sada u Parizu, pa su pa su borbu za trofej završili rezultatom 4:3.

Zvezdina ekipa u sastavu do 57 kg: Marica Perišić, Mina Gačić, do 70 kg: Nuana Silva, Dunja Vukićević, preko 78 kg: Milica Žabić, do 73 kg: Bajsangur Nagajev, Hidajat Hajdarov, Vukašin Sokić, do 90 kg: kapiten Nemanja Majdov, Boris Rutović, Mihajlo Simin, preko 90 kg: Zelim Kocojev, Vidak Maljević, Lazar Ždrale, pod stručnim vođstvom trenera Bojana Došena, Ljubiše Majdova i Andrije Đurišića treći put u nizu izborili su veliko finale najjačeg ekipnog nadmetanja.

Posle Monpeljea 2024. i Beograda 2025. sada i u prestonici Francuske, trofejni tim iz Ljutice Bogdana još jednom je pokazao zašto Evropa drhti pred Zvezdinim džudistima.

Crveno-bele sa tribina hale Nacionalnog instituta za džudo bodrili su Stojan Vujko predsednik DŽK Crvena zvezda i predsednik Skupštine SD Crvena zvezda, Nikola Nikolić sportski direktor i Vladan Gačić generalni sekretar uz Upravni odbor ali i podmladak trofejnog Kluba iz Ljutice Bogdana.

"Nedostajalo je malo sportske sreće. Iako je ovo peto vicešampionsko zvanje, svi su na tatamiju dali maksimum. Ovde nije bilo upitno pitanje borbe i požrtvovanosti, već samo u pitanju trenutka. Idemo dalje, doći će jednom i ta šampionska titula", rekao je Stojan Vujko predsednik DžK Crvena zvezda i predsednik Skupštine SD Crvena zvezda.

Iskoristio bih priliku da pozovem sve ljubitelje našeg sporta da 7. i 8. novembra dođu u halu Aleksandar Nikolić i da vide sve ove džudo majstore na delu na Evropskom miks prvenstvu, dodao je on.

"U nedelju 8. novembra prvi put Džudo savez Srbije biće domaćin Evropskog prvenstva u inkluzivnom džudou" istakao je Vujko

Nemanja Majdov kapitenski i ovoga puta bio ne neprikosnoven i upisao nove pobede protiv odličnih rivala.

"Imali smo takav dan i skoro smo dobili finale u sred Pariza. Vodili smo 3:2 i bio sam ubeđen da je to to. Svaki meč je bio pregust i moj kao i svih ostalih u timu. Radio sam sa Celidisom, bronzanim sa OI i eto uspeo sam da mu se revaširam za taj meč i da ga pobedim po deveti put. Veliki rezultat smo ostvarili, ne treba da budemo tužni, ovo je ogroman, istorijski rezultat. Nagazili smo PSŽ do kraja, vicešampioni Evrope smo. Ponosan sam na sve, hvala Upravi, timu i trenerima, borili smo se do kraja kao pravi šampioni", rekao je Majdov.

Džudisti Crvene zvezde posle prvog kola u kome su bili slobodni kao nosioci žreba, u četvrtfinalu savladali su odličnu ekipu ACBB Bulonj (Francuska) 4:3.

U ovogodišnjoj ligi šampiona učestvovale su čak četiri ekipe domaćina pa su beogradski crveno beli u drugom kolu savladali i vrhunski tim Džudo Nica Metropol 4:1 u polufinalu što ih je odvelo u borbu za trofej gde su ih čekali dobro poznati rivali PSŽ.

"Presrećan sam jer sam posle kapitenske karijere sa Zvezdom na premijeri kao trener uspeo da opravdam poverenje Uprave i da donesemo svi zajendo peto vicešampionsko zvanje. Hvala predsednicima Džudo kluba Crvena zvezda Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku i predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Todorovu na podršci. Idemo dalje", takao je Bojan Došen trener DŽK Crvena zvezda.



Zvezdini džudisti od 2013. su učesnici Lige šampiona, medaljama su se okitili prvi put u Holandiji 2014. i do danas su u samom vrhu međunarodne klupske scene.