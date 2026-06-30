Fudbaleri Maroka izbacili su Holandiju sa Svetskog prvenstva posle boljeg izvođenja penala (2:1).
Bila je ovo više nego čudna utakmica.
Maroko je bio bolji protivnik, ali... Hakimi i Saibari su promašivali, a "lale" su znale to da kazne. Preko Kodija Gapka, Holandija je povela u 71. minutu i činilo se da je to, to. Ipak, u prvom minutu nadoknade Maroko je preko Diopa uspeo da produži nadu.
Stiglo se do penala, i jedni i drugi su promašivali, a onda je Samervil šutirao očajno i tako dao šansu Salibariju da svoj tim odvede u osminu finala.
Ovaj to nije propustio, pa je Holandija završila takmičenje na ovom SP.
Oba tima su ogirala više nego dobar meč i velika je šteta što je neko morao da ispadne.
Tok utakmice:
Holandija - Maroko 1:1 (0:0)
Holandija (3-4-2-1): Verbrugen - Van Heke, Van Dajk, Ake - Damfris, Gravenberh, De Jong, Van de Ven - Samervil, Gakpo - Brobi
Maroko (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari
Drugo poluvreme:
Penali:
2:3 - Saibari je pogodio za pobedu!
2:2 - Samveril je promašio, Bono brani.
2:2 - Neverovatno, Hakimi pogađa stativu.
2:2 - Timber promašuje!
2:2 - Odličan penal Talbija!
2:1 - Verhorst siguran!
1:1 - Rahimi pogađa uz mnogo sreće!
1:0 - Stativa Džastina Klajverta!
1:0 - Prečka El Ajnauija!
1:0 - Kopmajners precizan!
105+15 - Kraj drugog poružetka! Pobenika će odlučiti penali!
90+15 - Završen je prvi produžetak!
90+8. minut - Kraj utakmice! Vreme je za produžetke!
90+1 - GOOOLLLL! Maroko se ne predaje! Diop je glavom pogodio mrežu "lala".
86. minut - Pokušava Maroko da napadne, ali "lale" uspevaju da na krilima raspoloženog Van Dajka odbiju svaki nalet.
72. minut - GOOOLL! Kodi Gakpo je strelac gola za Holandiju! U suzama je Gakpo, doživeo je veliku porodičnu tragediju pre nekoliko dana.
68. minut - Vreme je za pauzu.
55.minut -Hakmi je krenuo napred, ali ga je na neverovatan način zaustavio Van de Ven.
52. minut - Velika šansa za Markoko! Hakimi je pogodio prečku!
46. minut - Meč je nastavljen!
Prvo polvreme:
45+6. minut - Kraj prvog poluvremena!
45+5 - Au, kakva šansa za Maroko! Haklimi je ubacio, ali Saibari ostao kratak pred golom rivala.
36.minut - Holandija polako preuzima posed, sve je konkretnija.
22.minut - Vreme je za predah.
20.minut - Bomba Hakimija, ali na mestu je Verbrugen. Maroko napada sve jače.
12.minut - Nije uspeo Brobi da šutne iz soldine pozicije.
5. minut - Dosta otvoren početak susreta, sa obe strane.
1.minut - Utakmica je počela!
02.46 - U centru pažnje je Kodi Gakpo, posle velike tragedije koju je preživeo, na terenu je.
02.45 - Za ovaj meč mnogi kažu da je derbi šesnaestine finala Svetskog prvenstva
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