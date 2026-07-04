Fudbaleri Argentine i Zelenortskih ostrva igraju meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

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ARGENTINA - ZELENORTSKA OSTRVA 2:2

Sudija: Dru Fišer

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez – Medina, Li. Martinez, Romero, Molina – Almada, Fernandez, Mekalister, De Pol – La. Martinez, Mesi.

ZELENORTSKA OSTRVA (4-1-4-1): Vozinja – Moreira, Lopes, Borges, Lopes Kabral – Lenini – Mendes, L. Duarte, D. Duarte, Kabral – Da Kosta.

Kraj prvog produžetka!

105+1 minut - Opet Voznja brani udarac Mesija!

103. minut - Gooool! Pa šta se ovo dešava? Zelenortska ostrva ponovo stižu do izjednačenja! Neverovatno šta je sada uradio Lopes Kabral. Savršen udarac sa leve strane i spektakularan gol za 2:2. Ne predaje se najveća senzacija Mundijala!

93. minut - Goooool! Argentina ponovo vodi! Lisandro Martinez je postigao pogodak za 2:1! Kakav meč igra defanzivac Mančester junajteda. Nakon što je u prvom poluvremenu asistirao Mesiju, sada je pogodio za veliku radost "gaučosa".

Počeo je prvi produžetak!

Igraće se produžeci!

90+4 minut - Ponovo je Mesi gađao iz slobodnog udarca i Vozinja je odbranio.

90. minut - Osam minuta nadoknade.

81. minut - Velika prilika za Argentinu. Odličan pas u peterac, ali je Lopes fenomenalno intervenisao ispred Enca.

73. minut - Au, šta je odbranio Vozinja! Mesi je sjajno tukao iz slobodnog udarca, ali je golman Zelenortskih ostrva ponovo bio neverovatan.

69. minut - Svim silama je krenula Argentina po drugi gol.

63. minut - Kakva šansa za Mesija! Imao je zicer kapiten Argentine, ali je Vozinja fenomenalno intervenisao i sprečio gol.

59. minut - Gooool! Šok za Argentinu, Zelenortska ostrva stižu do izjednačenja! Duarte je precizno šutirao i postigao gol na asistenciju Mendeša.

54. minut - Dobar pokušaj sa distance, Martinez na mestu.

49. minut - Dobro su ušli u drugo poluvreme igrači Zelenortskih ostrva. Probao je Kabral, ali je izblokiran i njegov tim je dobio korner. Ipak, nije bilo opasno po gol svetskog prvaka.

Kraj prvog poluvremena!

45. minut - Prilika za Argentince. Enco je šutirao sa ivice šesnaesterca, ali je Vozinja bio na pravom mestu.

42. minut - Bez većih izbuđenja nakon gola Argentine. Uglavnom se igra na polovini Zelenortskih ostrva.

29. minut - Goooool! Argentina vodi u Majamiju. Naravno, Lionel Mesi! Dobio je sjajan pas od Lisandra Martineza iz zadnje linije, prelepo primio loptu i elegantno zatresao mrežu za vođstvo "gaučosa". To je njegov sedmi pogodak na ovogodišnjem Mundijalu, a ukupno dvadeseti, po čemu je bez premca.

18. minut - Probao je Mesi iz slobodnog udarca. Nije Vozinja imao previše problema.

15. minut - Evo prve šanse na utakmici. Mesi je šutirao sa leve strane, ali nije lepo zahvatio loptu koja odlazi pored gola.

11. minut - Dosta spor tempo na početku utakmice. Argentinci imaju inicijativu, ali bez konkretne akcije,

Utakmica je počela!

23:12 - Pobednik ovog meča će u osmini finala igrati protiv Egipta koji je posle boljeg izvođenja penala eliminisao Australiju.

23:10 - Lionel Mesi igra impresivno na ovom Mundijalu. Deli prvo mesto liste strelaca sa Kilijanom Mbapeom. Obojica imaju po šest golova, s tim što je Francuz već odigrao meč šesnaestine finala.

23:05 - Aktuelni svetski šampion je u grupnoj fazi bio nepogrešiv. Argentinci su redom pobedili Alžir, Austriju i Jordan i sa maksimalnih devet bodova završili kao prvi. Sa druge strane, Zelenortska ostrva su najveće iznenađenje turnira. Niko nije očekivao da će se ova ekipa naći u nokaut fazi, ali se to desilo. Afrikanci su bili u grupi sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom i sa tri boda su zauzeli drugu poziciju.

23:00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva između Argentine i Zelenortskih ostrva. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Majamija.