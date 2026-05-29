Srpski teniser, Novak Đoković igra na Rolan Garosu meč trećeg kola protiv Žoaa Fonseke iz Brazila.
ĐOKOVIĆ - FONSEKA 2:0 (6:4, 6:4, 3:5)
Treći set:
3:5 - Igralo se na razliku, ali je Đoković uspeo da dođe do gema, na potezu je Brazilac koji će servirati za treći set
2:5 - Nije Novak ni bio blizu brejk lopte ponovo, pa je tako Žoao došao na korak od osvajanja trećeg seta
2:4 - Novak je dobro odservirao, smanjio prednost protivnika, ali i dalje ima brejk Brazilac
1:4 - Nastavlja sa sjajnom igrom Fonseka u trećem setu
1:3 - I uspeva Novak da prekine seriju Brazilca, odservirao je sjajan servis brzinom 188 km/h i tako osvojio prvi gem u trećem setu
0:3 - Loš početa trećeg seta za Novaka, tri gema zaredom je osvojio Fonseka
Drugi set:
6:4 - Đoković je potvrdio brejk i došao i do drugog seta!
5:3 - Preživeo je ovaj gem Novak i sada mu još samo jedan nedostaje za ubedljivu prednost u finalu
4:3 - Smanjuje Brazilac prednost Srbina, ali i dalje Novak ima lepu prednost
4:2 - Potvrdio je Novak brejk i sada je na dva gema od osvajanja drugog seta
3:2 - Brejk! Đoković je prvi uspeo da oduzme rivalu servis u drugom setu
2:2 - Nije dugo imao prednost Fonseka, Đoković je prilično lako poravnao rezultat
1.2 - Za sada bez brejka, teniseri su sigurni na svoje servise
1:1 - I Fonseka i Novak su sigurni na startu drugog seta, rezultat je izjednačen
Prvi set:
6:4 - Dolazi Novak do seta!
5:4 - Novi gem za Žoaa, a sada je ponovo Novak na potezu
5:3 - Brejk je napravio Brazilac, vratio je jedan, ali Novak ima još jedan brejk
5:2 - Brazilac je morao da spasava set lopte, preživeo je ovaj gem, ali sada Novak servira za prvi set
5:1 - Potvrdio je Đoković brejk prednosti i sada će Fonseka morati da servira da ostane u prvom setu
4:1 - Još jedan brejk! U odličnom je ritmu Novak, ima dva brejka i maršira ka osvajanju prvog seta
3:1 - Samo jedan poen je izgubio Đoković u svom servis gemu i dolazi do trećeg gema
2:1 - Uzima prvi gem na startu ovog meča i Fonseka, smanjuje prednost Novaka
2:0 - Potvrdio je Novak brejk
1:0 - Brejk! Đoković već na startu meča oduzima servis Brazilcu
15.41 - Mira Andrejeva je pobedila Čehinju Buzkovu sa 2:0 (6:4, 6:2), pa će tako Novak i Fonseka uskoro na teren
14.25 - Novak na teren izlazi posle ženskog singla u kom igraju Andrejeva i Buzkova
Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Žoaa Fonseke.
