Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaju se večeras od 20 časova na stadionu Lagator u Loznici, a na talonu je trofej Kupa Srbije.

Branilac titule iz prestonice i petostruki uzastopni osvajač juri novu duplu krunu (osvojena Superliga za sezonu 2025/26) i jubilarni 30. pehar najmasovnijeg takmičenja, dok Novosađani u svojim vitrinama imaju dva. Biće ovo peto finale Kupa između crveno-belih iz Beograda i popularne „stare dame“, a zanimljivo je da su nominalni domaćini slavili u sva četiri prethodna međusobna finala još od 1997. godine. Upravo zbog tradicije, kvaliteta i objektivno boljeg igračkog kadra, kladionice daju veliku prednost Zvezdi - 1,40 kvota na pobedu, dok se senzacija na dvojku plaća sa čak 7,50, iako je Voša ove sezone dvaput savladala ljutog rivala u ligaškom delu Superlige.

Poslednji put ova dva kluba sastala su se u finalu prošle godine, kada je Crvena zvezda u Zaječaru slavila ubedljivim rezultatom 3:0.

Svoje utiske pred finale je izneo trener Zvezde Dejan Stanković.

- Opet da se vratimo tom "klasiku", to je treće finale u poslednje tri godine. Verujem da ćemo mi biti pravi, dobio sam potvrdu od svih igrača da ćemo biti pravi. Manćini, Siniša Mihajlović i Erikson su govorili: "Ta utakmica ne boli, ta utakmica ne treba da boli". Posle te utakmice ćemo se i lečiti i završavati sve, imamo i pauzu, ali finale je za pobediti, ne za igrati - istakao je Stanković.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga ceni rivala, ali ističe da njegov tim ide na pobedu.

- Crvena zvezda je poznat protivnik i ovo treba da bude šlag na tortu za ovu našu sezonu. Ulazimo u ovu utakmicu kao u svaku drugu, nadam se s najviše moguće žara i želje da pobedimo. Kalkulacija nema, idemo na pobedu, kao što će igrati i Zvezda. Ekipa je fizički i psihički spremna, željna da uđe u istoriju kluba.