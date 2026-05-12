Tokom saslušanja, Vudsov advokat i tužilac su dogovorili zaštitnu meru kojom će se sprečiti javno objavljivanje njegovih medicinskih zapisa o lekovima na recept, prenosi Rojters.

Vuds, koji se izjasnio da nije kriv po optužbama za vožnju pod dejstvom alkohola i/ili droga nakon prevrtanja automobila u martu, nije prisustvovao kratkom ročištu.

Sudski poziv koji je odobrio sudija Daren Stil obuhvata recepte izdate između početka 2026. godine i 27. marta kada se Vudsov "Land Rover" prevrnuo na dvosmernom putu blizu njegove kuće na Jupiter ajlendu na Floridi.

Nedugo nakon toga, Vuds je objavio da se povlači sa golf terena kako bi se posvetio lečenju i zdravlju.

Prema njegovom saopštenju, posvećen je tome da se vrati u "zdravijem, jačem stanju i privatno i profesionalno" i dodao da mu je potrebna privatnost.

Vuds je velikom brzinom preticao kamion sa prikolicom, nakon čega je udario u zadnji deo kamiona i izgubio kontrolu nad vozilom, navodi se u policijskom izveštaju.

Dodaje se da je Vuds rekao policiji da je gledao u telefon i da nije primetio vozilo koje se nalazilo ispred njega.

Takođe se navodi da su kod nejga pronađene dve tablete hidrokodona, kao i da su policajci primetili da je bio pospan, usporen, da se prekomerno znoji, sa crvenim očima i izrazito proširenim zenicama.

Na pitanje tokom istrage da li je uzimao lekove na recept, Vuds je, prema izveštaju, rekao da je uzimao nekoliko lekova ranije tog jutra.