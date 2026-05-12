U 74. godini života preminuo je Dragan Lazović Laza (1952–2026), istaknuti sportski trener i pedagog, čovek koji je ostavio dubok trag u atletici, rukometu i gimnastici preneo je Sportski savez Kruševca.

Tokom bogate sportske karijere bio je i sam uspešan takmičar, nastupajući za Atletski klub Kruševac, Atletski klub Sarajevo, kao i rukometne klubove „14. oktobar“, „Obilićevo“, „Napredak“ i „Abu Dabi“. Bio je i reprezentativac u atletici, nastupajući za selekcije Srbije i Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka igračke karijere završio je Višu pedagošku školu u Sarajevu, a svoj profesionalni put nastavio je kao trener i pedagog u Kruševcu i Prijepolju, radeći u školama i u Društvu za telesno vaspitanje „Partizan“. Karijeru je završio kao šef programske službe Sportskog centra Kruševac.

Kao trener, Lazović je bio posvećen radu sa mladima i stvaranju vrhunskih sportista. Njegovi učenici i takmičari donosili su Kruševcu brojne medalje sa državnih i međunarodnih takmičenja, a kroz njegov rad prošle su generacije sportista koji su kasnije postajali reprezentativci.

Pamtiće se kao pedagog starog kova, posvećen, disciplinovan i predan, koji je nesebično prenosio znanje i oblikovao sportske generacije Kruševca.