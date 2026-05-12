Jan Veseli je doneo iznenađujuću odluku da završi karijeru na kraju sezone.

Bilo je jasno da će napustiti Barselonu, ali niko nije očekivao da će iskusni Čeh odlučiti da se povuče.

Veseli je nedavno napunio 36 godina, a sada se oglasio na Instagramu emotivnom porukom.

- Nakon mnogih nezaboravnih godina, došlo je vreme da zatvorim poglavlje svoje košarkaške priče. Od Beograda, preko Istanbula do Barselone, imao sam privilegiju da učestvujem u brojnim borbama, sa izvanrednim saigračima, trenerima, najvernijim navijačima, mnogim pobedama i teškim porazima, vihorom emocija i kolekcijom uspomena koje ću nositi zauvek."

Dao sam sve od sebe za ovu igru, a ona mi je dala još više zauzvrat. Odlazim sa zahvalnošću i ponosom. Još imamo dva meseca borbe u ACB ligi, i moj potpuni fokus je tu do poslednje utakmice. A od septembra, vidimo se sa tribina!

Jan Veseli je karijeru počeo u Češkoj. Nastupao je za Pribor i Ostravu, a 2007. godine je prešao u slovenački Geoplin Slovan.

Godinu dana kasnije je potpisao za Partizan gde se u potpunosti afirmisao i postao jedan od najatraktivnijih igrača u Evroligi. Snažnim zakucavanjima je atmosferu na tribinama dovodio do usijanja i vrlo brzo je postao miljenik "grobara". Tri godine je nosio crno-beli dres, a onda je odlučio da se oproba u NBA ligi. Nastupao je za Vašington i Denver, pre nego što se 2014. vratio u Evropu i potpisao za Fenerbahče.

U Istanbulu je proveo osam sezona, a 2017. godine je pod vođstvom Željka Obradovića osvojio titulu u Evroligi. U sezoni 2018/19 je bio MVP takmičenja, a tri puta je bio izabran u idealnu petorku.

Nakon sjajne epizode u Turskoj je prešao u Barselonu, koja mu je, ispostaviće se, poslednji klub u karijeri.