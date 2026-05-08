Jan Veseli napušta Barselonu na kraju sezone. Iskusnom češkom centru ističe ugovor sa Barselonom i neće biti produžen, pa će nekadašnji košarkaš Partizana biti slobodan u izboru nove sredine.

Veseli se već dugo pominje kao potencijalno pojačanje crno-belih, ali kako stoje stvari, od povratka neće biti ništa.

Prema informacijama španskog portala "Encestando", Olimpija iz Milana pokazala je najveće interesovanje za Veselog, s tim da konačan dogovor još uvek nije postignut.

- Nema još sporazuma sa Čehom, ali očekuje se napredak u pregovorima u narednim danima - navodi se u tekstu o Veselom, koji ove sezone prosečno beleži 8,7 poena, 3,3 skoka i 1,4 asistencije po meču.

Jan Veseli je za Partizan igrao od 2008. do 2011. godine i za to vreme je postao miljenik navijača. Zatim se oprobao u NBA ligi, gde je potpisao za Vašington. Kasnije je igrao i za Denver, da bi potom usledio povratak u Evropu i potpis za Fenerbahče, sa kojim je 2017. godine osvojio titulu u Evroligi.

- Nije bilo nikakve priče o tome da se vratim. Ljudi govore, komentarišu da mene baš briga da dođem… Naravno, kad bi došlo do kontakta, razmislio bih koje su najbolje opcije. Ali, nikad nije došlo do toga. Uvek sam pričao da bih voleo da se vratim, ali ko zna šta je problem… Ili možda nije problem. U svakom slučaju, nikad nije bilo nikakvih kontakta - rekao je početkom ove godine Čeh o povratku u Partizan.