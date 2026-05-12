Crvena zvezda i Partizan žele u svojim redovima istog igrača, Timotija Luvavu-Kabaroa.

Prema navodima iz Španije, oba beogradska rivala ozbiljno su zainteresovana za francuskog reprezentativca. Iako je Fenerbahče odustao zbog visokih finansijskih zahteva igrača i njegovog agenta, Efes, Zvezda i Partizan i dalje ostaju u trci za potpis iskusnog krila.

Interesovanje Crvene zvezde za Luvavua-Kabaroa pominje se već neko vreme, ali se sada u trku uključio i Partizan, koji traži rešenje za potencijalni odlazak Isaka Bonge. Nemački reprezentativac, prema najavama, mogao bi da aktivira NBA klauzulu i vrati se u najjaču ligu sveta, zbog čega crno-beli ubrzano rade na dovođenju zamene.

Istovremeno, Partizan je blizu dogovora sa Armonijem Bruksom iz Olimpije Milano, ali Luvavu-Kabaro ostaje jedna od najvećih želja kluba iz Humske.