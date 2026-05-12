Utakmicu plej-ofa portugalske lige između Ovarensea i Oliveirensea obeležila je opšta tuča i neviđen haos.

Ekipa Ovarensea je slavila rezultatom 93:79, ali u centru pažnje nije bila košarka. Na samom kraju treće četvrtine došlo je do tuče igrača dva kluba, zbog čega je utakmica prekinuta i na kraju je isključeno čak 11 košarkaša. Meč je potom nastavljen, ali je sve ostalo u senci nemilog događaja.

Košarkaš Oliveirensea je uhvatio loptu i krenuo u novi napad svoje ekipe, nakon čega je fauliran kod desne aut linije. Njemu se to nije svidelo i odgurnuo je protivnika koji ga je faulirao, a potom je nastao opšti haos na terenu. U tuču su se uključili i članovi sturčnog štaba, a i pojedini igrači sa klupe koji su potom isključeni.

Sigurno je da će biti nekih kazni nakon ovakvog pesničenja, ali to sada nije poznazo. Oliveirense ima priliku da se revašira rivalu za ovaj poraz, jer se sledeća utakmica igra na njihovom terenu pred njihovim navijačima.

Ostaje da se vidi da li će se smiriti strasti u drugoj utakmici ili će doći do novih sukoba.