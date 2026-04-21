Dominacija bez premca – juniori Mege nastavili su da vladaju regionalnom scenom i još jednom potvrdili zašto su godinama neprikosnoveni u ABA ligi za uzrast do 19 godina.

Petostruki uzastopni šampioni napravili su novi korak ka odbrani titule, i to na impresivan način.

Ključni trenutak dogodio se u drugoj četvrtini, kada je Mega ubacila čak 36 poena, uz svega 11 primljenih, čime je već do poluvremena napravila nedostižnu razliku.

U nastavku je razlika samo rasla i Mega je došla do zasluženog trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Lilić sa 14 poena, dok je Suigo upisao dabl-dabl učinak od 13 poena i 10 skokova. Kod Partizana se izdvojio Uroš Danilović sa 13 poena.