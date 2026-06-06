Košarkašku javnost u Srbiji zatekla je neverovatna odluka disciplinskog sudije KLS. Trener Spartaka, Vladimir Jovanović, kažnjen je sa 36.000 dinara zbog toga što je na konferenciju za medije nakon utakmice došao – neprikladno odeven.
Naime, Jovanović se pred novinarima pojavio u klupskom duksu, što je okarakterisano kao kršenje propozicija takmičenja. Zbog toga mu je izrečena novčana kazna, koja je izazvala brojne reakcije među ljubiteljima košarke.
Posebno je zanimljivo što se radi o klupskom obeležju, odnosno garderobi koja promoviše klub je ova odluka (samim tim i propis) ekstremnom bizarna.
Košarka
Trener šampiona Srbije kažnjen jer je bio "neprikladno" odeven
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Košarkašku javnost u Srbiji zatekla je neverovatna odluka disciplinskog sudije KLS. Trener Spartaka, Vladimir Jovanović, kažnjen je sa 36.000 dinara zbog toga što je na konferenciju za medije nakon utakmice došao – neprikladno odeven.
Košarka
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12:19 | 0
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