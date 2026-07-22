To znači da su Islanđani sada za nijansu bliži sudaru sa Crvenom zvezdom koja je bila ubedljiva protiv severnoriskog Larnea u gostima (4:0), te već nakon prvog meča obezbedila prolaz u naredni krug.

A tamo je može sačekati Kings Kangva, međutim moraće nekadašnji fudbaler crveno-belih i njegovi saigrači mnogo bolje ako misle preko nezgodnih "ribara" u narednu fazu.

Kangva je direktno zaslužan za povoljniji ishod po Izarelce pošto je upravo njegovim golom gostujući tim došao do rezultata koji se na kraju, kada se bude podvukla crta, može pokazati kao odlučujući za prolaz. Zambijcu je u situaciji koja je prethodila pogotku asistirao srpski internacionalac Igor Zlatanović, momak koji već dugi niz godina pruža odlične partije u izraelskom fudbalu.

Ali moraće Izraelci dobro da se pomuče kako bi izborili megdan sa Crvenom zvezdom, jer je Vikingur pokazao daleko bolju igru, posebno u prvom poluvremenu, tada i kreirao nekoliko šansi, konačno i krunisao inicijativu preko Danca Nikolaja Hansena u 48. minutu, tri minuta pre poravnanja Kangve.

Hansen je bio strelac i drugog gola za domaće - u 86. minutu.

Bio je to pravi šamar za goste jer su dobar deo drugog poluvremena bili bolji, čak i postigli gol koji je, posle VAR provere, poništen zbog ofsajd pozicije.

Kazna je, od Hansena, stigla ubrzo...

Vikingur je odneo veliku pobedu i sa velikim optimizmom i nadom u konačnu pobedu čeka revanš.