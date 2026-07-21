Navodno, belgijski klub želi da što pre završi posao, a sam fudbaler otvoren je za odlazak u tamošnji šampionat.

Ipak, situacija i nije baš tako kristalno jasna.

Naime, Vojvodina je prethodnih dana obavila ključni deo posla i praktično završila dogovor sa Džasperom. U Novom Sadu vlada uverenje da je transfer na korak od realizacije, a ostalo je još da se usaglase završni detalji između klubova.

Sada je sve na Džasperu. Krilni fudbaler moraće da odluči gde želi da ide, mada prema pisanju belgijskih medija, izrazio je želju da karijeru nastavi u Zulte Varagemu.

Džasper je prošle sezone bio jedan od najboljih pojedinaca Železničara, a njegove dobre igre privukle su pažnju brojnih klubova. Ostaje da se vidi da li će završiti u Belgiji ili će, ipak, obući dres Vojvodine, koja je, kako stvari stoje, najbliža njegovom potpisu.