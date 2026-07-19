Fudbaleri Vojvodine savladali su večeras OFK Beograd rezultatom 4:0 u utakmici prvog kola Superlige.

Novosađani su do trijmfa došli u nastavku golovima Lazara Ranđelovića u 54, Nardina Mulahusejnovića u 58. i 73. i Petra Sukačeva u 83. minutu.

Istovremeno, IMT je na Banovom brdu savladao Čukarički 1:0 golom Stefana Šapića u 62. minutu.

Radnik iz Surdulice i Mladost iz Lučana su remizirali 1:1.

Gosti su poveli preko Mihaila Todosijevića u 54, a dva minuta kasnije izjednačio je David Stojanović.