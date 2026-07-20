Golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva Vozinja bio je najveći hit prvog dela Svetskog prvenstva, a to se odrazilo na njegov Instagram profil gde je zadobio oko 29 i po miliona novih pratilaca.

Ovaj 40-godišnjak bi uskoro nakon blistavih partija na Mundijalu mogao i da promeni klub, ali i kontinent, pošto je za njega stigla ponuda čileanskog tima Kolo Kolo, koju je Crvena zvezda 1991. godine savladala u borbi za titulu svetskog šampiona.

Ovu informaciju je prvi otkrio čileanski novinar Herman Garsija Grova, kasnije potvrdivši i da je iskusni čuvar mreže spreman za pregovore sa ovim timom. Nakon toga je informaciju potvrdio i najcenjeniji transfer insajder Fabricio Romano.

Vozinja brani za portugalskog drugoligaša Šaves, a prethodni klub mu je bio Trenčin, gde je imao srpskog trenera. Ranije je bio igrač AEL-a iz Limasola, Žil Visentea i moldavskog Žimbrua, dok je do 2015. igrao u poluamaterskim klubovima.