Iskusni 40-godišnji čuvar mreže postao je jedan od simbola ovog Mundijala već nakon prvog kola, kada je briljantnim odbranama predvodio Zelenortska Ostrva do istorijskog remija protiv Španije.

Ipak, tada je priznao da mu je najveći san ostao neispunjen, jer zbog nedostatka novca nije mogao da obezbedi vizu za majku Anu Kandidu Evoru.

Ispovest Vozinje je obišla je svet, pa je organizovan dolazak njegove majke.

Usledio je emotivan susret, Vozinja joj je potrčao u zagrljaj – i taj momenat postao je jedan od onih koji su obeležili Mundijal.

Kamere su je kasnije više puta prikazivale tokom prenosa meča sa Urugvajem, a emocije nije mogla sakriti dok je bodrila reprezentaciju svoje zemlje i svog sina.

A o tome koliko je ova priča postala značajna, kazuje i činjenica da je Anu na tribinama stadiona pozdravio i prvi čovek svetskog fudbala Đani Infantino.

