Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je večeras u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

Meč je trajao dva sata i 54 minuta. Rinderkneš je 29. teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 62. mestu ATP liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a treći trijumf Rinderkneša, koji će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa.

Kecmanović je na startu prvog seta napravio brejk, a francuski teniser je uzvratio ribrejkom. Rinderkneš je poveo sa 4:1, ali je srpski teniser uspeo da izjednači na 4:4. Igralo se zatim gem za gem, a pobednik prvog seta odlučen je u taj-brejku, koji je pripao Kecmanoviću sa 7:5.

U drugom setu igralo se gem za gem do rezultata 3:3. Francuz je potom napravio brejk u sedmom gemu i poveo sa 4:3. Rinderkneš je u narednom gemu na svoj servis, iako je srpski teniser imao tri brejk lopte, stigao do 5:3, a onda je zadržao prednost od dva gema i drugi set je dobio sa 6:4.

Kecmanović je u trećem setu poveo sa 1:0, a onda u narednom gemu nije iskoristio četiri brejk lopte. Francuski teniser je izjednačio na 1:1, a već u narednom gemu imao je na servis protivnika priliku za brejk. Međutim, Kecmanović je uspeo da osvoji gem i da povede sa 2:1.



Igralo se potom gem za gem, a Rinderkeš je u devetom gemu pri rezultatu 4:4 napravio brejk za vođstvo od 5:4. Francuz je zatim na svoj servis stigao do 6:4 i plasmana u treće kolo turnira u Kanadi.

Masters u Montrealu se igra za nagradni fond od 9.415.724 dolara.