Najbolji teniser sveta, Janik Siner, zabrinuo je fanove pred početak poslednjeg grend slema u sezoni - US Opena, jer posetio kliniku u Milanu i čak primorao svog lekara da prekine godišnji odmor.

Svi su očekivali da će Siner lagano krenuti sa pripremama pred njujorški grend slem, ali, vesti koje dolaze sa Apenina, nisu nimalo ohrabrujuće kada je o Janiku reč.

Najbolji teniser sveta posetio je privatnu ortopedsku kliniku u Milanu radi konsultacija, što je odmah podiglo prašinu u italijanskim sportskim krugovima.

Italijanski novinar Gabrijele Parpilja, izneo je detalje o stanju prvog reketa sveta.

- Siner je danas otišao na privatnu ortopedsku kliniku u Milanu. Posetio je fizijatra kome veruje. Morao je lekar da se vrati sa godišnjeg odmora da ga pregleda. Pregled je tražio njegov tim i obavljeni su važni pregledi - rekao je on.

Vesti o Sinerovom vanrednom odlasku na kliniku su se brzo proširile na društvenim mrežama. Jedni pokušavaju da smire situaciju i ističu da je reč o rutinskoj kontroli, dok drugi smatraju da je sam prekid godišnjeg odmora doktora Janika Sinera, potencijalni problem za Italijana i da ta činjenica ukazuje da je prvi reket sveta u problemu. Ostaje da se vidi.