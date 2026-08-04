Želi da bude uz njih, da ih vaspita. Ima tri sina iz braka sa Bastijanom Švajnštajgerom - Luka (rođen 2018. godine), Leon (2019. godine) i Teo (rođen 2023. godine). Baš to je i pitao Slaven Bilić, da li je možda primetila razlike u karakteru kada je sport u pitanju, jer se on bavio fudbalom koji je individualni sport.

-Baš to, ovo što smo pričali. Kao individualac preuzimaš više na sebe, meni je to normalno. Ja sam ta koja je trenerima organizovala i hotele i avione i hranu, ja sam organizovala. U timskom sportu se pojaviš tad i tad, neko ti donese kafu i sve - počela je Ana Ivanović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

Otkrila je da i mališane za sada najviše zanima fudbal.

-Najviše fudbal igraju nažalost, ali vole i tekvondo. Počela sam malo i tenis, vole da skijaju, plivaju, pravi su dečaci. Sport je svakodnevna stvar kod nas u kući.

Pitao ju je Bilić direktno - kako vaspitavaju ona i Bastijan svoju decu? Inače, sinovi žive sa njom u kući na Palma de Majorci.

-Ja sam stvarno pristupila tome da nisam pričala deci čime sam se bavila. Naravno da sada znaju i od drugara u školi. Nisam ulazila u detalje toga. Smatram da su mali, da ne treba da se opterećuju time i da imaju očekivanja. Hoću da imaju slobodu izbora. Tu sam da ih navodim na prave vrednosti, da im dam ono što mogu da im dam u tom smislu. Da li će birati sport ili ne, to je njihov izbor. Smatram da ako ih vaspitam sa tim vrednostima, da im neće biti bitno ko su im roditelji, imaće svoj poziv. Možda će biti na nižem, možda na višem nivou, možda će se baviti nečim drugim. Ako imaju svoje vrednosti, onda neće imati spoljašnji uticaj. To je moj pristup vaspitanju.

Bilo je interesantno i kada je u momentu Ana dobila pitanje i da li bi sinovima preporučila da se bave tenisom znajući šta sve to nosi.

-Što se mene tiče, šta god izaberu, više bih ih podržala za timski sport, možda je mentalno malo lakše nego individualni, nije na meni da biram, već da im dam mogućnost izbora ako žele. Sada fudbal hoće, upisujem ih da igraju mečeve, ako to bude izbor, daću im najbolju moguću podlogu za to, moraju da se dokažu.