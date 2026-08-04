Argentinski košarkaš Fakunco Kampaco bi mogao da se vrati u Crvenu zvezdu Meridianbet, javljaju španski mediji.

Vest je na društvenim mrežama podelio novinar Naćo Bravo.

- Informacije koje mi stižu iz Srbije govore da bi Kampaco mogao ponovo da obuče dres Crvene zvezde – napisao je urednik španskog medija Kope.

Nije tajna da je crveno-belima potreban plejmejker. Odlazak Kodija Milera-Mekintajera u Olimpijakos je stvorio rupu na toj poziciji, pa su na Malom Kalemegdanu primorani da dovedu nekog novog..

Kampaco je prethodno crveno-beli dres nosio u sezoni 2022/23. Nakon toga je prešao u Real Madrid.

"Kraljevski klub" sada pravi novi tim pod vođstvom Pedra Martinesa – pa se već neko vreme spekuliše da bi Argentinac mogao da promeni sredinu.