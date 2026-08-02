Nikola Kalinić bi ovog leta mogao da napusti Crvenu zvezdu, pošto ga novi trener Ibon Navaro navodno ne vidi u svojim planovima za narednu sezonu.

Prema informacijama Telegrafa, rukovodstvo Zvezde pokušalo je da ubedi Navara u važnost Kalinićeve uloge u ekipi, posebno zbog njegovog uticaja u svlačionici i doprinosa atmosferi unutar tima, ali španski stručnjak je navodno ostao pri odluci da ne računa na njega.

Kalinić je pre dve godine po treći put obukao dres Zvezde i bio jedan od najvažnijih igrača tima, a pre svega je imao važnu lidersku ulogu.

Njegov eventualni odlazak otvorio bi pitanje pozicije krila, koju bi Zvezda morala da popuni novim igračem.

Crveno-beli su se, prema navodima, već okrenuli tržištu i traže košarkaša koji može da pokrije pozicije tri i četiri, odnosno uloge koje je Kalinić imao u prethodnom periodu.

Za Kalinića postoji interesovanje iz Španije gde je već nastupao za Valensiju i Barselonu. Eventualni odlazak bi bio značajan za Zvezdu na polju finansija pošto je reprezentativac Srbije jedan od najplaćenijih igrača u timu.