Američki bek sada i gotovo sigurno više nije u priči sa crno-belima, posle još jednog preokreta u priči koja je obeležila leto na košarkaškoj pijaci.

Bruks je prethodno bio veoma blizu dolaska u Humsku, postojala je i saglasnost oko saradnje, a ugovor je čak bio spreman za potpis. Ipak, u poslednjem trenutku odlučio je da promeni odluku i prihvati ponudu Asvela, koji mu je ponudio bolje finansijske uslove.

Ipak, pošto se francuski klub našao u problemima, a Bruks sada odlazi iz Asvela bez odigranog minuta za ekipu Tonija Parkera. Kada je postalo jasno da neće ostati u Francuskoj, njegovi predstavnici ponovo su stupili u kontakt sa Partizanom.

Ipak, u Humskoj nisu želeli novu neizvesnost.

Kako je potvrđeno "Mozzart Sportu", Bruks trenutno čeka razvoj situacije oko interesovanja Real Madrida, koji ga takođe ima na radaru. Upravo ta činjenica bila je dovoljna da crno-beli odustanu od ponovne trke za igrača koji je već jednom promenio odluku nakon postignutog dogovora.

Pored Reala, pojavile su se i informacije iz Izraela da je za Bruksa zainteresovana Crvena zvezda, ali za sada nema zvanične potvrde tih navoda.