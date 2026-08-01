U poslednje vreme se dosta pričalo o tome da bi Loni Voker mogao da obuče dres Partizana, a sada su se te spekulacije dodatno podgrejale i klub iz Humske je krenuo u borbu za potpis ovog beka. Naime, izraelski mediji su objavili informaciju da postoje naznake da bi sjajni Amerikanac mogao da pojača crno-bele.

Kako piše Izrael Hajom, Partizan je zainteresovan za Vokera i pregovori dve strane su u toku. Voker traži i model prekida saradnje sa Makabijem iz Tel Aviva. Partizan je sa druge strane već neko vreme zainteresovan za potpis beka koji je prošle sezone beležio fenomenalne brojke u Evroligi.

Amerikanac je u ugovoru imao izlaznu klauzulu za NBA ligu, čak je išao na sastanke u Las Vegas kako bi potencijalno pronašao tim "preko bare", ali od toga nije bilo ništa. Na kraju se opet okrenuo ka Evroligi, a Voker tamo i dalje ima saradnju sa Makabijem i ugovor od 2.200.000 evra po sezoni. Međutim, ni Ponos Izraela baš ne želi da ga zadrži u svojim redovima zbog pomenute cene.

Voker je u elitnom takmičenju prosečno beležio 15,2 poena po meču uz 2,5 skokova i 2,2 asistencija.