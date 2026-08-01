Albanski borac Denis Buzukja poražen je od Bogdana Grada na UFC spektaklu u Beogradu.

Kontroverzni Buzukja je dospeo u centar pažnje zbog pokazivanja albanskog orla na merenju, a pred današnju borbu je izašao sa zastavom Albanije, što je razbesnelo publiku u Areni koja ga je dočekala zvižducima i bila potpuno na strani Grada.

Poćeo je Grad žestoko i pravo je pitanje kako je Denis preživeo prvu rundu.

Izgubio je tokom ove runde dosta snage Bogdan Grad, što se moglo videti i po načinu na koji je pristupao nastavku borbe. Bio je daleko oprezniji Austrijanac koji je rumunskog porekla, a Albanac je krenuo da udara Grada sve jače i jače. Grad je opet uspeo nakon toga da obori Albanca i da pokuša da ga udavi. Nije imao mnogo prostora, ali je to uspeo da uradi i dođe do pobede.

Na kraju je Denis Grad slavio submisijom i prekidom u drugoj rundi. Buzukja je "tapkao" i sudija je odmah prekinuo borbu, iako je Albanac pokušao kasnije da objasni da nije zapravo tapkao.