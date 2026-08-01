UFC u Beogradu je počeo. Prva borba nije bila uspešna za srpske borce pošto je Marina Spasić poražena od Stefani Lusijano iz Brazila.

Odmah zatim je na binu izašao Jovan Leka čiji je protivnik bio Aleksandar Popek.

Ono što je oduševilo celu Beogradsku arenu, ali i naciju, jeste ulazak Leke u Arenu, pred borbu sa protivnikom iz Nemačke.

Jovan Leka je imao veliku podršku domaće publike, a on je odlučio da izađe sa čuvenom narodnom pesmom "Tamo daleko". Podrška sa tribina mu je dala dodatni vetar u leđa, pa je za tili čas razbio protivnika.

Levi udarac nogom pravo u stomak, odnosno, jetru Nemca. Nakon toga je Popek bio gotov. To je izazvalo erupciju oduševljenja u Areni.