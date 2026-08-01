Nikolaj Pimenov i Martin Mačković su prvaci Evrope. Fenomenalnom trkom od početka do kraja slavili su u Varezeu i još jednom potvrdili da su svetska klasa.

U žestokoj konkurenciji nisu ispuštali prvo mesto od samog starta. Pobedili su u vremenu 6:04,45. Iza njih su medalje osvojili Španci Pombo i Romero sa 6:06,22, dok su čuvena braća Sinković iz Hrvatske bila treća sa 6:08,35.

Blistala je i naša najbolja veslačica na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Jovana Arsić sjajno je odveslala polufinalnu trku. Pobedila je rezultatom 7:21,78, vodeći od početka do kraja. Evropska šampionka sa prvenstva u Segedinu iza sebe je ostavila Aureliu Jenzen iz Švajcarske sa 7:22,40 i Katerin Dudčenko iz Ukrajine sa 7:22,48.

U finalu, koje je na programu u nedelju, društvo će im praviti Britanka Luren Henri sa 7:19,15, Litvanka Viktorija Senkute sa 7:26,18 i Belgijanka Mazarin Gilbert sa 7:29,04.