Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina, plasirala se u osminu finala Evropskog prvenstva.

Orliće će tamo čekati selekcija Grčke.

Srbija je sinoć upisala pobedu u poslednjem meču grupne faze protiv Danske, ali je povreda Vuka, sina našeg proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića, ostala u senci tog trijufma.

Takođe, problem sa povredom je imao i Luka Živojinović, tokom meča je dobio nezgodan udarac, posle kog nije više ulazio u igru, a sada se KSS oglasio zvaničnim saopštenjem, koje ne donosi nimalo dobre vesti:

-Košarkaši savez Srbije obaveštava javnost da su, nakon detaljnih lekarskih pregleda obavljenih u Italiji, povrede naših juniorskih reprezentativaca Vuka Danilovića i Luke Živojinovića takve da oba igrača neće biti u mogućnosti da igraju za naš nacionalni tim do kraja Evropskog prvenstva. Oba igrača će biti podvrgnuta dodatnim lekarskim pregledima po povratku u Beograd. Reprezentacija Srbije će završnicu Evropskog prvenstva odigrati sa deset igrača - stoji u saopštenju KSS-a.