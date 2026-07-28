Atinski velikani ubedljivo su ispred ostatka konkurencije - Panatinaikos je prvi favorit sa kvotom 4.00, verovatno i zbog dolaska Željka Obradovića i ozbiljnih pojačanja, dok je aktuelni šampion Olimpijakos "za dlaku" iza sa 4.25.

Prvi pratioci i ekipe kojima se takođe daju šanse za fajnal-for su Real Madrid i Fenerbahče sa kvotom 8.00.

Za njima sledi Hapoel iz Tel Aviva (12.00), pa Barselona i Dubai sa po 15.00. Osma pozicija pripada Žalgirisu (21.00), a odmah iza su sve jači Asvel (26.00), pa zatim Efes i Crvena zvezda (29.00). Crveno-belima se tako predviđa borba za desetu poziciju, na kojoj su i završavali u prethodne dve sezone, smatraju "bukmejkeri".

Zatim sledi i Partizan, na koga se daje kvota 34, zajedno sa Valensijom, Olimpijom i Makabijem. Njima se dakle predviđa plasman od 12. do 15. pozicije. Nešto iza njih je Bešiktaš (41.00), a onda slede i timovi koji bi trebalo da se nađu na samom dnu - i tu se jedino ne postavlja pitanje.

Baskonija je na 17. mestu (81.00), a Bajern, Virtus i Pariz će se čini se boriti da izbegnu "fenjer" i svima se daje kvota 101 da budu šampioni Evrolige.

Prve prognoze ne obećavaju...