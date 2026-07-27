Mlada košarkaška reprezentacija Srbije igra poslednju utakmicu grupne faze Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina protiv Danske i poprilično se muči. Na poluvremenu je selekcija sa severa Starog kontinenta vodila 37:33.

Na početku drugog, Danska je povela 39:33, a tokom prilikom dogodila se i užasna situacija. Naime, jedan od najboljih košarkaša ove generacije u redovima Orlova Vuk Danilović povredio se prilikom duela sa Artoengbeom Uagboeom.

Rival je tom prilikom postigao poene, a sin proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića uhvatio se za nogu posle izuzetno nezgodnog pada. Nije izgledalo nimalo dobro.

Nakon što se pridigao posle jednog minuta, Vuk Danilović je na jednoj nozi, uz pomoć kolega i članova stručnog štaba ispraćen na klupu. Nadamo se da će naknadne vesti biti dobre...

Predrag Danilović ovaj susret, kao i prethodna dva, prati sa tribina. Srbija ima skor 1-1, a svi timovi prolaze grupu, ali je pozicija važna zbog kasnijeg ukrštanja.