Na hipodromu u Subotici je održan šesti trkački dan. Glavni događaj je bila "Dužijanca", najprestižnije kasačko nadmetanje, a pobedila je Delicious Gar, kobila koja je u vlasništvu štale Drim Kečer, našeg sportskog velikana, Nikole Jokića.

Za sulkama Delicious Gar je bio Vladimir Pribić, koji trenira Jokićeve konje u Srbiji.

Reč je o sedmogodoj kobili italijanskog odgoja. Ona je distancu od 1.600 metara pretrčala u vremenu 1:13,8 prosečno po kilometru.

U poslednjih šest izdanja Dužijance, konji iz Jokićeve štale slavili su u pet navrata.

Posle trijumfa, Jokić je i te kako znao da proslavi uspeh, a društvo su mu pravila deca, nosio ih je u naručju zajedno sa peharom.

Pogledajte kako je slavlje izgledalo: