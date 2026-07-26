Na hipodromu u Subotici je održan šesti trkački dan. Glavni događaj je bila "Dužijanca", najprestižnije kasačko nadmetanje, a pobedila je Delicious Gar, kobila koja je u vlasništvu štale Drim Kečer, našeg sportskog velikana, Nikole Jokića.
Za sulkama Delicious Gar je bio Vladimir Pribić, koji trenira Jokićeve konje u Srbiji.
Reč je o sedmogodoj kobili italijanskog odgoja. Ona je distancu od 1.600 metara pretrčala u vremenu 1:13,8 prosečno po kilometru.
U poslednjih šest izdanja Dužijance, konji iz Jokićeve štale slavili su u pet navrata.
Posle trijumfa, Jokić je i te kako znao da proslavi uspeh, a društvo su mu pravila deca, nosio ih je u naručju zajedno sa peharom.
Pogledajte kako je slavlje izgledalo:
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