Zvezda je tako zadržala maksimalan učinak, pošto je na startu prvenstva savladala Mačvu sa 5:0, dok je Vojvodina bila bolja u prvom kolu od OFK Beograda, pa je sada doživela prvi poraz u prvenstvu.

Crveno-beli su do prednosti stigli u 15. minutu, kada je Osman Bukari glavom zatresao mrežu posle centaršuta sa desne strane i postigao prvi gol po povratku u klub.

Samo četiri minuta kasnije Zvezda je duplirala prednost preko Kostova, koji je iskoristio dobru akciju domaćina i povisio na 2:0.

Vojvodina je do kraja prvog poluvremena uspela da smanji zaostatak. U 32. minutu precizan je bio Mulahusejnović, koji je vratio neizvesnost pred nastavak susreta.

Ipak, u drugom poluvremenu ekipa Dejana Stankovića kontrolisala je dešavanja na terenu i nije dozvolila gostima da dođu do izjednačenja. Pobedu Zvezde potvrdio je Šarić u trećem minutu nadoknade vremena, postavivši konačnih 3:1.

Obe ekipe su u meč ušle posle evropskih obaveza. Zvezdu već u sredu očekuje revanš protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će Vojvodina dan kasnije gostovati u Amsterdamu kod Ajaksa u revanšu kvalifikacija za Ligu konferencije.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 3:1 (2:1)

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: M. Milanović

90+3 - Gooool! Šarić stavlja tačku na meč, pobeda Zvezde 3:1! 90. minut - Igraće se još tri minuta na "Marakani". 86.minut: Probao je golman Crvene zvezde pod pritiskom da ispuca loptu spoljnim delom kopačke, slabo je to učinio, ali i imao sreću da se igrač Vojvodine našao u ofsajdu... 79. minut - Nekoliko dobrih prilika Zvezde za kratko vreme, ali ostaje 2:1. 74.minut: Fenomenalan pas Čama za Duartea kroz odbranu Vojvodine, po zemlji. Našao se Brazilac oči u oči sa Rosićem, ali je šutirao pravo u njega. 64. minut - Za razliku od uzbudljivog prvog poluvremena, u drugom je tempo drastično opao. 58. minut - Nešto mirniji period meča. 52. minut - Opet preti Kostov, sada glavom, lopta ovoga puta odlazi preko gola. 46. minut - Preti Kostov na startu drugog poluvremena, brani Rosić. 45. minut - Poluvreme. Zvezda vodi 2:1! 43. minut - Sada šansa za Zvezdu preko Duartra, sjajna reakcija Rosića. 40. minut - Đakovac je šutirao sa 25 metara i pogodio prečku! Sjajno prvo poluvreme. 32. minut - Gooool! Vojvodina smanjuje na 2:1. Nardin Mulahusejnović smanjuje zaostatak! Prvo je uporan bio Sukačev, onda Kolarević centrirao, a odbrana Crvene zvezde previše nonšalantno reagovala, što je kaznio napadač "lala". 23.minut - Prekinuo je Miloš Milanović utakmicu kako bi se igrači osvežili po sparnom julskom danu. 19. minut - Goooool! Zvezda je duplirala prednost, ovoga puta strelac je Vasilije Kostov! 15. minut - Gooool! Zvezda vodi, strelac je Bukari posle centaršuta Duartea! 11.minut - Ivanić je lepo proigrao Brazilca, koji je šutirao u spoljni deo mreže, a možda bi bilo bolje da je odigrao u sredinu za Kostova. 5.minut - Lep napad izveli su fudbaleri Vojvodine, ali se Njegoš Petrović okliznuo i slabo šutirao. Moglo je to da bude dosta opasnije po Mateusa.

1.minut - Utakmica je počela!

17.59 - Zvezda je pred ovaj susret slavila protiv Larna sa 4:0 na gostujućem terenu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok je Vojvodina u Novom Sadu izgubila od Ajaksa sa 4:1 u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

17.58 - Dva tima su prošle sezone odigrala čak četiri utakmice u svim takmičenjima, a Voša je uspela da Zvezdi nanese dva poraza, između ostalog jedan i u Beogradu.

17.57 - Samo dan pred meč, Vojvodina je raskinula saradnju sa Miroslavom Tanjgom.

17.55 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola MozzartBet Superlige Srbije u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Vojvodina. Uz alo.rs pratite sva dešavanja sa "Marakane".