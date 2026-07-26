Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju na svom terenu derbi drugog kola Superlige Srbije protiv Vojvodine.

Trener crveno-belih Dejan Stanković je pred ovaj meč najavio da bi bonus igrači mogli da budu Vasilije Kostov i Savo Radanović, ali je to očigledno bila varka.

Kako saznaje Meridian sport, bonus uz Kostova bi trebalo da bude Stefan Gudelj.

Mladi štoper bi trebalo nađe u paru sa Strahinjom Erakovićem i njihov zadatak će biti da zaustave napadača Vojvodine Nardina Mulahusejnovića.

Gudelj je prošle zime prekomandovan iz Grafičara u prvi tim Zvezde, ali nije imao veliku minutažu tokom prolećnog dela sezone.

Štoper rođen 2006. godine u Trebinju je odigrao šest utakmica za prvi tim, a susret sa Vojvodinom će mu biti najvažniji ispit u dosadašnjoj karijeri.