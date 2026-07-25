Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Milivojević izjavio je da "crveno-bele" vidi u gornjem delu tabele Lige šampiona i dodao da je beogradski klub "mnogo moćan" u Superligi Srbije.



-Zvezdu vidim kao klub koji se definitivno izdigao. Baš dugo nisam bio na stadionu da vidim šta su sve izgradili, jer mislim da, kada se sve to izgradi u jednom klubu, to generalno daje završni imidž kluba i pokazuje njegovu veličinu kroz ono što poseduje. Ali je čudno da, uprkos ovim rezultatima, nema publike - rekao je Milivojević u podkastu "Wish&Go".



On je naveo da je mogući razlog slabe posete na Zvezdinim utakmicama u domaćem prvenstvu to što je beogradski klub previše jak.



-Mislim da je razlog to što je Zvezda premoćna u našoj ligi sa kim god igra, ima veoma kvalitetnu ekipu. Mislim da Zvezda svoj put može da vidi u Ligi šampiona i da uđe u gornji deo tabele. Ogromna je razlika ogromna u kvalitetu u domaćem prvenstvu i ljudima možda nije zanimljivo - izjavio je srpski fudbaler.



Milivojević je istakao da bi situacija u Superligi mogla da se promeni ukoliko ostali klubovi ojačaju.



-Koji je način da se to poboljša, verovatno je da se ojačaju drugi klubovi, na koji način, verovatno postoji. Definitivno je da je Zvezda mnogo odskočila. Meni imponuje što je Zvezda moćna, ali je za naš fudbal napravljen veliki disbalans. Imamo Zvezdu, pa veliku prazninu, pa onda imamo Partizan i Vojvodinu", poručio je Milivojević.