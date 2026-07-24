Vladimir Lučić se priključio treninzima Crvene zvezde. Krilnom napadaču je nedavno propao transfer, a u ponedeljak je počeo da trenira sa igračima koji nisu išli na prvi meč sa Larnom u Severnu Irsku. U toj grupi su: Rodrigao, Daglas Ovusu, Tomas Handel, Muhamed Badžo i Šavi Babika. Većina je dobila dozvolu da može da ide, a kod Lučića je situacija jasna.

Ukoliko uskoro ne ode u inostranstvo biće licenciran za Superligu i staviće se na raspolaganje treneru Dejanu Stankoviću.

Lučić je u junu igrao za mladu reprezentaciju Srbije pa je dobio dodatni odmor. Onda je stigla ponuda Dinama iz Drezdena, ali je transfer propao, pa ga nećemo gledati u nemačkoj Cvajti.

Ofanzivac ima ugovor sa Zvezdom do 2029. godine, pa se klub sa "Marakane" zaštitio i Lučić neće napustiti klub bez obeštećenja. Crveno-beli veruju da će on do kraja prelaznog roka pronaći novi klub.